مفاجأة في استشهاد معاون مباحث كفر الشيخ.. أقسم على تطهير «دفرية» قبل زواجه

«والله العظيم لازم قرية دفرية تتطهر من المخدرات طالما أنا موجود في المركز»، تلك الكلمات نطق بها الشهيد النقيب أحمد ياسر، معاون مباحث مركز كفر الشيخ، قبل أيام قليلة من استشهاده، وقت أن كان يقود حملة أمنية لضبط تجار مخدرات وعناصر شديدة الخطورة، بحسب رواية أحد زملائه وعدد من سكان القرية الذين شاهدوا تلك الواقعة.

رصاص الغدر يطال معاون كفر الشيخ

لم تمر أيام على قسم النقيب أحمد ياسر، إلا وشارك في حملة أمنية لضبط أشهر تاجر هيروين في القرية يدعى «محمد مدحت عبده» تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره في القضية رقم 833 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ «مخدرات»، لكن رصاص الغدر طال النقيب الشاب واترتقى شهيدًا، بينما قتل تاجر المخدرات في مواجهات وتبدل لإطلاق النار مع الشرطة.

النقيب أحمد ياسر أصيب في حملة قبل استشهاده بـ3 أسابيع

وبحسب زملاء الشهيد النقيب أحمد ياسر، فإنه أصيب في حملة قبل استشهاده بـ3 أسابيع، خلال ملاحقة تاجر مخدرات، لكنه كان لديه إصرار على تعقب الجناة وتقديمهم للعدالة، وظل يباشر مهام عمله بعزيمة وإصرار حتى ارتقى شهيدًا برصاص تاجر مخدرات في الساعات الأولى من صباح أمس بحسب بيان الداخلية.

النقيب أحمد ياسر.. عريس الجنة

الحزن والحسرة يعتصر قلب والد الضابط الشهيد، الذي يعاني من أمراض القلب وأجرى عملية قلب مفتوح قلب أشهر قليلة، من استشهاد نجله الشاب الذي كان يستعد للزواح في عيد الفطر المقبل، وأنه اتفق مع أسرة خطيبته على الزواج خلال إجازة عيد الفطر المبارك لكن سهم الموت كان الأقرب، ليتقي شهيدًا ويكون عريسًا في الجنة، وفق أحد أقاربه: «أحمد كان جهز منزل الزوجية، وفرحه بعد العيد علطول، لكن زفناه للجنة».

مواجهات مسلحة مع تاجر مخدرات

تفاصيل استشهاد النقيب أحمد ياسر معاون مباحث مركز كفر الشيخ، كشفت عنها وزارة الداخلية في بيان أمس، مؤكدة أن قوة أمنية من مباحث كفر الشيخ توجهت إلى قرية «دفرية» للقبض على تجار مخدرات شهير وعند حصاره في منزله بادر بإطلاق الأعيرة النارية، على القوات في محاولة منه للهروب فاستقرت رصاصة في النقيب أحمد ياسر توفيق فأصابته، ونقل إلى المستشفى ومات على أثرها، بينما قتل تاجر المخدرات في مواجهات مسلحة مع القوة الأمنية وعثر بحوزته على سلاح ناري وعدد من الطلقات النارية.