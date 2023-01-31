حبس شاب وفتاة متهمين بإلقاء جثة طفلة حديثة الولادة في شارع بمصر القديمة

قررت النيابة العامة حبس كل من «يمنى.أ.م»، في العقد الثاني من العمر و«يوسف.ع.ص»، في العقد الثالث من العمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة قيامها بإلقاء جثة طفلة حديثة الولادة في أحد الشوارع في دائرة قسم شرطة مصر القديمة، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة الطفلة، وكذلك تقرير البصمة الوراثية لبيان مدى تطابق التحليل الخاص بالشاب والفتاة مع تحليل الطفلة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة لطفل حديث الولادة بدائرة قسم الشرطة وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة أنثى حديثة الولادة، وبالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب للتشريح لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بضبط المتهمين

التحريات

وكشفت تحريات المباحث عقب تفريغ كاميرات المراقبة بأن وراء ارتكاب واقعة القاء جثة الطفلة حديثة الولادة شاب وفتاة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وتبين أنهما كل من من «يمنى.أ.م»، في العقد الثاني من العمر و«يوسف.ع.ص»، في العقد الثالث من العمر، وبمواجهتهما بكاميرات المراقبة أيدا ما جاء بالتحريات، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة