ينتظر الكثير من أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي، رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس فقط، للاستعلام على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023 بعد اعتمادها من المحافظين.

رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس فقط

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس فقط من هنــــــا، على موقعها الرسمي لإعلان النتيجة بعد اعتمادها رسمياً من محافظ القاهرة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس فور إعلانها مباشرة من على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس فقط

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس للاستعلام عنها فور اعتمادها وهي كالتالي:-

- الدخول على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

- الضغط على نتائج الفصل الدراسي الأول 2023.

- الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

- كتابة رقم الجلوس.

- عرض النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

وكان مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، كشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان النتيجة أول الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه فور الانتهاء من أعمال التقدير ورصد الدرجات، سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة، بعد اعتمادها مباشرة من اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، مؤكدا أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها تتم بدقة وعناية، حفاظاً على مصلحة الطالب ولإعطاء كل طالب حقة.