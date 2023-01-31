مصدر بـ«تعليم الجيزة» يوضح موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان النتيجة أول الأسبوع المقبل.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة.. أول الأسبوع المقبل

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه فور الانتهاء من أعمال التقدير ورصد الدرجات، سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة، بعد اعتمادها مباشرة من اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة.

وأكد المصدر، أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها تتم بدقة وعناية، حفاظاً على مصلحة الطالب ولإعطاء كل طالب حقة.

نتيجة الفصل الدراسي الأول

وفي نفس السياق، أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل، بشكل موحد على مستوى المحافظة وعلى أيام متتالية وفقاًَ للجدول المحدد للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي، يوم الأحد المقبل، ونتيجة الصف الثاني الثانوي يوم الاثنين القادم بالمدارس في كشوف واضحة.

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول، مرت دون حدوث أي مشكلات، وأن غرفة العمليات المركزية تابعت الامتحانات مع الإدارات التعليمية وتم تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الامتحانية.