«مستثمرو السياحة»: أعياد الربيع ترفع أعداد الوافدين إلى مصر في مارس

كشف الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، أن أعداد السياح الوافدين لمصر ستشهد زيادة كبيرة خلال إجازات أعياد الربيع، مارس المقبل، إذ يحرص الآلاف على قضائها في الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، موضحا أن العديد من الشركات في بعض الدول الأوروبية حجزت رحلات لسائحيها إلى مصر خلال تلك الفترة.

الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن إجازات الإيستر تستمر حتى شهر أبريل المقبل، موضحا أن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال تلك الفترة تنعش الإشغال بفنادق المدن الشاطئية التي شهدت هدوء بنسب الإشغال الفندقي بعد نهاية الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري وحتى الآن.

وأوضح أن الهدوء في نسب إشغال فنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم سيستمر حتى بداية النصف الثاني من شهرمارس المقبل.

إيطاليا على رأس الدول المصدرة للسياح لشرم الشيخ

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن إيطاليا ستكون على رأس الدول التي سترسل مجموعات سياحية إلى المدن المصرية، ولاسيما شرم الشيخ.

وتابع أن الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مدينة شرم الشيخ خلال الربع الأخير من العام الماضي، ساهمت في احتفاظ عدد جيد من فنادق المدينة بنسب إشغال جيدة خلال تلك الشهور.

وأوضح أنه وفقا لمؤشرات الحجز الحالية والمستقبلية فإنه من المتوقع إذا ما سارت الأمور وفقا لطبيعتها المعتادة أن يكون أعداد السياح الوافدين لمصر هذا العام أعلى من العام الماضي، مشيرا إلى أن جميع الجهات السياحية الدولية تؤكد أن القطاع سيستعيد عافيته بشكل كامل العام المقبل.

يشار إلى أنه وفقا للإحصاءات شبه الرسمية التي أعلنتها جمعيات الاستثمار السياحي في مصر، فإن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الماضي كانت أعلى من نظيرتها خلال 2021.