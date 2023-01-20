«مستثمرو السياحة»: 96 رحلة من الدول الأوربية ترفع نسب الإشغال بمرسى علم

قال رامي فايز، عضو جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، إن مطار المدينة السياحية استقبل هذا الأسبوع 96 رحلة من الدول الأوربية، لافتا إلى أن تلك الرحلات رفعت نسب إشغال فنادق المدينة لتصل إلى 65%، موضحا أن نسب الإشغال الحالية جيدة بالقياس مع ظروف الحركة السياحية التي تستقبلها مرسى علم خلال شهر يناير والتي غالبا ما تكون منخفضة.

زيادة أعداد السياح الوافدين لمرسى علم خلال ابريل

وأضاف لـ «الوطن»، أن نسب الإشغال الحالية ستستمر على ذات المنوال حتى شهر أبريل المقبل، لافتا إلى أنه بدايًة من النصف الثاني من شهر أبريل 2023 سترتفع نسب إشغال فنادق مرسى علم لتتخطى حاجز الـ 90% وذلك وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية وللاتفاقات التي أبرمتها فنادق مرسى علم مع وكلاء السياحة الأجانب لتسيير رحلات إلى المدينة خلال هذه الفترة.

وتابع: «إجازات منتصف العام الدراسي التي ستبدأ الأسبوع المقبل لن ترفع من نسب الإشغال بفنادق مرسى علم وذلك لأن المصريين عادة لا يسافرون لقضاء تلك الإجازة بالمدينة وذلك لبعد المسافة بين غالبية محافظة الجمهورية ومدينة مرسى علم».

الحركة السياحية الوافدة لمصر من المانيا

وأشار إلى أن ألمانيا تتصدر قائمة الدول الأكثر إرسالا للسياح إلى مصر بصفة عامة ومدن البحر الأحمر السياحية الغردقة ومرسى علم بصفة خاصة، لافتا إلى أن الحركة السياحية الوافدة للغردقة ومرسى علم من روسيا حاليا لازالت ضعيفة: «شركات السياحة الروسية تُسّير حاليا نحو 6 رحلات جوية أسبوعيًا من المدن الروسية إلى محافظة البحر الأحمر».

وأوضح عضو جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، أنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية فإن أعداد السياح الأجانب الوافدين لمصر هذا العام سيكون أعلى من العام الماضي، كما أن الحركة السياحية الوافدة لمرسى علم هذا العام ستكون أعلى من عام 2022.

يشار إلى أن مدينة مرسى علم إحدى مدن محافظة البحر الأحمر تمتلك نحو 72 فندقا يعمل من بينها حاليا نحو 41 فندقًا.