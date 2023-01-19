«مستثمرو السياحة»: اعتماد «المركزي الروسي» للجنيه ينعش حركة التبادل التجاري

قال رامي فايز، عضو جمعية «مستثمري السياحة بمرسى علم، إن قرار البنك المركزي الروسي باعتماد الجنيه المصري ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل سيصب بشكل إيجابي على حركة التجارة بين الدولتين والتي بلغت أكثر 4.7 مليار دولار خلال عام 2021.

وأضاف لـ «الوطن»، أنّ قرار المركزي الروسي ليس له أية تأثيرات على الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى مصر حاليا في ظل عدم اعتماد البنك المركزي المصري للروبل الروسي وبطاقة «مير»، الروسية كنظام دفع إلكتروني بمصر، لافتا إلى أنه حال اعتماد بطاقة مير الروسية فإن أعداد السياح الروس الوافدين لمصر سيتضاعف بشكل كبير.

الحركة السياحية الوافدة من روسيا للغردقة ومرسى علم

وأشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى المدن السياحية الموجودة بمحافظة البحر الأحمر كالغردقة ومرسى علم «ضعيفة جدا»، حاليا، لافتا إلى أن شركات السياحة الروسية تسير حاليا نحو 6 رحلات أسبوعية إلى الغردقة ومرسى علم.

طلب من الروس على زيارة مصر ولكن

ومن جهته قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن السبب الرئيسي في تراجع الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى الغردقة ومرسى علم حاليا بالرغم من وجود طلب كبير من السياح الروس على زيارة مصر يعود إلى وجود نقص في شركات الطيران التي تنقل السياح الروس من المدن الروسية إلى مصر في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي اندلعت فبراير من العام الماضي.

وأضاف لـ «الوطن»، أن العديد من شركات الطيران لا ترغب حاليا في تسيير الرحلات من أو إلى روسيا في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا وفى ظل ارتفاع تكاليف الرحلات بسبب منع العديد من الدول الأوربية مرور أي طائرة قادمة أو متجهة لروسيا في مجالها الجوي.