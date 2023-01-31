محافظ كفر الشيخ: نستعين بالخبرات الجامعية في كل المجالات

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اجتماعه الدوري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور المحافظ اللواء جمال نور الدين، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب، المستشار القانونى للجامعة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة.

استمرار المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»

واستهل رئيس الجامعة، أعمال المجلس بالترحيب بمحافظ كفر الشيخ، موجهاً إليه الشكر لدعمه مطالب الجامعة، وجهده في التنمية الشاملة بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مشدداً على استمرار المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، والمبادرات الرئاسية كافة، مع الاهتمام بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووجّه رئيس جامعة كفر الشيخ، بتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الطلابية لتنمية مهارات وقدرات الطلاب، واستثمار طاقاتهم وأفكارهم، والعمل على تعزيز الوعي الوطني، والتوعية بدور الشباب في الجمهورية الجديدة.

تنظيم الزيارات الطلابية للمشروعات القومية

وأكد رئيس الجامعة، تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتشجيع مشاركة الطلاب في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، استمرار إطلاق القوافل الشاملة والمتخصصة للقرى الأكثر احتياجًا، واستمرار تنظيم الزيارات الطلابية للمشروعات القومية بهدف تعرف الشباب الجامعي على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية كبرى بالمحافظات، وحجم الإنجاز والتطوير الذي تُنفذه الدولة.

وشدّد رئيس جامعة كفر الشيخ، على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة منتسبي الجامعة، واستعداد الجامعة لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

محافظ كفر الشيخ: الاستعانة بخبرات الجامعة في مختلف المجالات

ومن جانبه، أعرب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن سعادته بالتواصل مع مجلس الجامعة لعرض أحدث المستجدات في المحافظة، مشيرًا إلى الاستعانة بخبرات الجامعة في مختلف المجالات.

واستعرض المحافظ مشروعات التطوير والإنشاء الجارية بالمحافظة، والتي يتم افتتاحها واستكمالها خلال العام الحالي 2023 في مجالات «الإسكان الاجتماعي، والطرق»، وتوفير السلع الأساسية في الأسواق.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالقطاع الطبي في المحافظة والقوافل الطبية التي تُنظمها جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهاً الشكر للدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، وللأطقم الطبية المشاركة، ولمؤسسة «حياة كريمة»، لحرصهم على تقديم الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، وخصوصاً في المناطق النائية.