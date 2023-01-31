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عاجل.. انخفاض أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

كتب:

مارينا رؤوف
03:09 م | الثلاثاء 31 يناير 2023
شراء الذهب

شراء الذهب

انخفضت أسعار الذهب عيار 21، للمرة الثانية اليوم، وقدّرت قيمة تراجعات عيار 21 حتى الآن بـ10 جنيهات للجرام الواحد، بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات وشعبة الذهب العامة للغرف التجارية.

وسجل عيار 21 نحو 1690 جنيهًا، مقابل 1700 جنيه للجرام صباحا، عقب استقرارها خلال الأيام الماضية.

وأوضح تقرير الأسعار، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 1931 جنيها، وعيار 18 نحو 1449 جنيها، وعيار 14 نحو 1127 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار البيان إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 13 ألفًا و520 جنيها، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1904 دولارًا للأوقية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.