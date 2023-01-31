سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. المعدن الأصفر يواصل التراجع

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، عن سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم، حيث واصل المعدن الأصفر التراجع، ووصل سعر الجرام عيار 21 إلى 1720 جنيها للشراء، و1700 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم، في محلات الصاغة وأسواق المال، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستعرض سكرتير شعبة الذهب السابق، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 لـ1700 جنيه للبيع و1720 جنيها للشراء، وبلغ سعر عيار 24 نحو 1943 جنيها للبيع، و1966 جنيها للشراء، ووصل عيار 22 إلى 1781 جنيهًا للبيع، و1802 جنيه للشراء، وعيار 18 سعر 1457 جنيهًا للبيع، و1474 جنيها للشراء، وسجل عيار 14 سعر 1133 جنيها للبيع، و1147 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر عيار الذهب عيار 12 نحو 971 جنيها للبيع، و983 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأوضح «نجيب» أنّ سعر الجنيه الذهب سجل 13600 جنيه للبيع، و13760 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 60.423 جنيه للبيع، و61.134 جنيه للشراء، وبلغ سعر الكيلو الذهب 1.942.857 جنيه للبيع، و1.965.714 جنيه للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

- عيار 24 وصل إلى 61.59 دولار أمريكي بما يعادل 1851 جنيهًا مصريًا.

- عيار 22 وصل إلى 56.46 دولار أمريكي، أي نحو 1.697 جنيهًا.

- عيار 21 وصل إلى 53.90 دولار أمريكي، أي نحو 1.620 جنيهًا.

- عيار 18 وصل إلى 46.20 دولار أمريكي، بما يعادل 1.388 جنيها.

- عيار 14 وصل لسعر 35.93 دولار أمريكي، أي نحو 1.080 جنيه.

- عيار 12 وصل لسعر 30.80 دولار أمريكي، بما يعادل 925.41 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 23.10 دولار أمريكي، بما يعادل 694.06 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1,916 دولار أمريكي، أي نحو 57.561 جنيه.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ431.17 دولار أمريكي، أي نحو 12.956 جنيه.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ61,595 دولار أمريكي، أي نحو مليون و850 ألفًا و827 جنيهًا.