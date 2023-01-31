الجنيه الذهب يخسر أكثر من 1000 جنيه في أيام.. هل الوقت مناسب للشراء؟

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، انخفاضا كبيرا، وهو ما جعل العديد من الأشخاص يتجهون لشراء الذهب بالسعر الأقل بدلا من شرائه بسعر مرتفع والاستفادة منه في الارتفاعات السعرية له.

خلال أيام الجنية الذهب يخسر 1040 جنيه في السوق المحلي

ورصدت «الوطن»، التطور التاريخي لأسعار المعدن الأصفر، خلال الأسبوعين الماضيين، حيث انخفض سعر الجنيه الذهب، لأكثر من ألف و40 جنيها، بعد أن كان سعره يقدر بـ14 ألف و800 جنيه بينما جاء سعره حاليا بـ13 ألفًا و670 جنيها.

ولم يكن الانخفاض في أسعار الجنيه الذهب فقط، ولكن انخفضت جميع المصوغات والمشغولات الذهبية، بجميع أعيرتها المتعارف عليها في مصر، وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا على المستوى العالمي بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، والذي جاء نتيجة العديد من الأحداث الاقتصادية والعالمية.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.3%، مدفوعة بتراجع سعر الدولار الذي انخفض مؤشره بـ0.19% على مدار الفترة من 13 إلى 20 يناير الحالي، موضحا أنّ تراجع الدولار جاء بعد انخفاض غالبية عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ومع انخفاض الدولار يتجه الجميع إلى المحافظ الادخارية الأكثر أمانا واستقرارا ومنها الذهب الذي يعد الملاذ الآمن للراغبين في حفظ قيمة أموالهم من تأثيرات التضخم وانخفاض قيمة العملات.

وقال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب في الغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن انخفاض أسعار الذهب يخلق فرص جيدة للشراء لتحقيق مكاسب جيدة عند ارتفاع السعر.

وسجلت أسعار الذهب محليا استقرار في الأسعار خلال تعاملات اليوم، عقب انخفاضها أمس بشكل كبير، وسجل عيار 21 نحو 1720 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 24 سجل 1966 جنيها، وعيار 18 نحو 1474 جنيها، وعيار 14 نحو 1474 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.