«هيئة الدواء» تحذر المواطنين من استخدام مجموعة مضاد حيوي شهير

حذرت هيئة الدواء المواطنين، من استخدام مجموعة الكينولين، وهو مضاد حيوي، وأوضحت هيئة الدواء المصرية في تقرير رسمي لها، على المواطنين في حال عدم استخدام مجموعة «الكينولين المضاد الحيوي»، في حال الإصابة بمشاكل الأوتار أو وجود تمزق في الأوتار، واذا كنت مصاب بمرض السكر، لابد من مراقبة مستويات الجلوكوز في الدم بعناية شديدة.

مجموعة الكينولون

وطالبت هيئة الدواء من المواطنين في حال اللجوء إلى استخدام هذه المجموعة لابد من إخبار الطبيب المشرف على الحالة أو الصيدلي إذا كنت تتعلق بأمراض القلب لإبلاغك بالبديل الأمثل للمجموعة، ناصحًا المواطنين بعدم التعرض للشمس أثناء الظهيرة خلال فترة العلاج بالمستحضرات التي تحتوي على الكينولون «المضاد الحيوي»، مشيرة إلى أن السبب في ذلك أنها قد تسبب حساسية ويمكن أن تسبب حروق بالوجه والجلد.

خطة التدريب المقدمة من هيئة الدواء

أعلنت هيئة الدواء عن الخطة التدريبية للبرامج المقدمة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، لمزيد من دعم الشركات في تنظيم جدول تدريباتها السنوي، واطلاعهم على الخطة التدريبية للمركز.

وقالت إن مركز التطوير المهني المستمر التابع لهيئة الدواء يقدم محتوى متطور ومتنوع يساعدك على تطوير وتنمية مهاراتك ومواكبة أحدث القواعد والإجراءات العالمية المعمول بها في مجال الدواء، لافتة إلى أن المركز بيقدم خدمات التطوير المهني وبرنامج تدريبي.