«الصحة» توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن المضادات الحيوية

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجل للمواطنين، وذكرت الوزارة في تقرير رسمي وزعته على مديريات الشؤون الصحية لرفع التوعية للمواطنين، «لا تتوقف عن تناول المضادات الحيوي بعد تحسن الأعراض وقبل المدة التى حددها الطبيب»، مشيرة الى أنه لابد من استشارة الطبيب قبل القيام بالتوقف عن المضادات الحيوية.

أخطاء عند استخدام المضادات الحيوية

واستعرضت الوزارة بعض الأخطاء التى يقوم بها المواطنين عند استخدام المضادات الحيوية، ومنها التوقف عن تناول المضادات الحوية بعد تحسن الأعراض، واستخدام جرعات أقل أو أكثر من المضادات الحيوية التى وصفها الطبيب، واستخدام المضادات الحيوية لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان حملة ضد الإسراف في تناول المضادات الحيوية، لرفع توعية المواطنين بخطورة الإسراف في تناول المضادات الحيوية خاصة مع فصل الشتاء، مؤكدة أن المضادات الحيوية لا تستخدم في علاج نزلات البرد والأنفلونزا الموسمية.

وزارة الصحة تحذر من الإسراف في تناول المضادات الحيوية

وأوضحت أنّ الإسراف في تناول المضادات الحيوية يعمل على ظهور بكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، مشيرة إلى أن زيادة مخاطر الوفاة، وإطالة مدة المرض يحدث بسبب الإسراف في تناول المضادات الحيوية.

وطالبت المواطنين بضرورة طلب الرعاية الصحية من خلال الطبيب المختص أو المشرف على الحالة، محذرة من تناول الأدوية من خلال وصفات المواطنين بعضهم البعض، أو تخزين الأدوية، مؤكدة أن هذه الأمور تأتى بنتيجة عكسية للمواطنين.