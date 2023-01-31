وزارة الصحة تحسم الجدل حول أعراض متحور كورونا الجديد.. تعرف عليها

حسم الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الجدل القائم حول أعراض متحور كورونا الجديد، وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في منشور رسمي له، إن أعراض متحور كورونا الجديد تتضمن «الرشح، وارتفاع درجة الحرارة، والكحة، وتكسير في العظام»، لافتا إلى أن تحورات فيروس كورونا هو أمر طبيعي لأنه سمة أساسية في الفيروسات جميعا وليس فيروس كورونا فقط، ورغم التحورات إلا أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا مطمئن.

متحور كورونا الجديد

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حتى الوقت هذا أسرع متحور لفيروس كورونا هو متحور أوميكرون، مشيرا إلى أن مصر تستعد لاستقبال شحنات من لقاح كورونا المعدل، وهو لقاح فايزر وهو مخصص لمتحور أوميكرون، لافتا الى أن المتحور سيكون لجميع الفئات العرية المختلفة بداية من عمر 12 عامًا.

لقاح كورونا المعدل

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا واحدة حتى اللقاح المعدل، وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات وآلام في العضلات وإحساس بالإرهاق والرغبة في النوم، لافتا الى أن الأعراض الجانبية لا خوف بشأنها فهي تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب، وبعض الحالات تحتاج الى كمادات فقط.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد شحنات لقاح كورونا المعدل المقرر أن تستخدمه مصر يصل إلى 3 ملايين جرعة، مشيرا الى أن مصر كانت الدولة الأولى في أفريقيا التي تحصل على لقاح كورونا منذ انتشار الجائحة بفضل توجيهات القيادة السياسية والحرص على تحصين المواطنين وتحقيق المناعة المجتمعية للسيطرة على الفيروس.