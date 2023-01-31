افتتاح 8 معارض «أهلا رمضان» في كفر الشيخ لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، افتتاح 8 معارض «أهلاً رمضان» بدائرة المحافظة، لتقديم وعرض السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح ما بين 20% إلى 30% بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، والغرفة التجارية برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ.

يأتي ذلك، فى إطار حرص الدولة على مواجهة غلاء الأسعار، وتقديم الدعم للمواطنين من أبناء المحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية والغرفة التجارية بالمحافظة.

افتتاح 8 معارض بمدن المحافظة

وأوضح المحافظ، أن الدولة حريصة على توفير السلع الغذائية، والإعلان عن أسعارها، وأنه تم افتتاح 8 معارض بمدن «كفر الشيخ، وبلطيم، والحامول، وفوه»، ومعرضين بـ«سيدي غازي، وسيدي سالم، والبرلس»، بالإضافة لماركت دائم للمنطقة الشمالية ببلطيم، وهايبر بغرب المدينة، وسيتم افتتاح 9 معارض أخرى ببقية المدن، وتستمر المعارض إلى ما بعد شهر رمضان، لتخفيض السلع، ومحاولة ضبط الأسعار، مشيراً إلى أن المحافظة بها احتياطي استراتيجي، ولا توجد أزمة في السلع والمنتجات، والأسعار مقارنة بالمحافظات الأخرى.

الإعلان عن مواقع المعارض الـ8 بمدن المحافظة

وأوض وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، أنه تم الإعلان عن مواقع المعارض الـ8 بمدن المحافظة، والإعلان عن أسعار السلع، وجار التجهيز لافتتاح المعارض ببقية مدن المحافظة بتوجيهات المحافظ.

معارض «أهلاً رمضان»

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه بضرورة التنسيق الكامل مع الغرفة التجارية ومديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة للتوسع في إقامة معارض «أهلاً رمضان»، لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وتقديم عروض مميزة للمواطنين، لتخفيف العبء عن كاهلهم، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان الكريم، على أن يتم إقامة تلك المعارض بجميع مدن وقرى المحافظة، مؤكدًا دعمه وتشجيعه لجميع المبادرات المجتمعية التي تسعى لتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها.