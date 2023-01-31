وفاة وكيل كلية التربية الرياضية بأسيوط خلال مشاركته في أحد الأنشطة

حالة من الحزن سيطرت على أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة أسيوط بكلياتها المختلفة، بعد وفاة الدكتور إبراهيم حسين إبراهيم عبدالسميع، الأستاذ بقسم الإدارة الرياضية والترويح ووكيل كلية التربية الرياضية لشؤون التعليم والطلاب، وذلك خلال مشاركة زملاءه وطلاب الكلية في نشاط معسكر الكلية.

حزن بين طلاب الكلية

وخيمت حالة من الحزن على أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، بعد ورود نبأ وفاة وكيل الكلية وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء لنعي الفقيد.

جامعة أسيوط تنعى وكيل الكلية

ونعت الدكتورة مها كامل غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، في بيان لها، معربة عن خالص الحزن والأسى المرحوم الدكتور إبراهيم حسين إبراهيم عبد السميع الأستاذ لقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والذي وافته المنية فجأة منذ قليل خلال مشاركة الفقيد مع زملائه وطلابه في نشاط معسكر الكلية.

وتتوجه الدكتورة مها غانم القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط بصادق الدعاء إلى المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وزملاءه وطلابه الصبر والسلوان.