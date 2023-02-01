سحب كراسات شروط الوحدات السكنية للمهندسين اليوم.. اعرف الشروط

تبدأ اليوم، عملية سحب كراسات الشروط الخاصة بالوحدات السكنية التي أعلنت عنها نقابة المهندسين لأعضائها في مدينتي العبور وأكتوبر، ويستعرض التقرير التالي الشروط والتفاصيل الخاصة بهذه الوحدات.

وحدات سكنية في العبور وأكتوبر

وحددت نقابة المهندسين، اليوم الأربعاء، موعدا لسحب كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية والشقق التي أعلنت عنها النقابة، وعن المكان الذي سيتم سحب الكراسة منه أعلنت النقابة أنه سوف يتم سحب كراسة الشروط من مكتب إدارة التسويق بمقر النقابة العامة بالدور الرابع مكتب 420 اعتبارا من يوم الأربعاء.

موعد سحب كراسة الشروط

وكانت أعلنت نقابة المهندسين في وقت لاحق أن النقابة سوف تطرح شققا سكنية بالعبور (الحي التاسع) ومدينة 6 أكتوبر (بمنطقة الـ18ونصف فدان بجنوب الأحياء) بنظام البيع بالقرعة العلنية لكل المشروعات.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن الوحدات السكنية في مدينة العبور سوف تكون المساحات فيها مختلفة تبدأ من 133 مترا مربعا إلى 218 مترا مربعا، كما حددت سعر يبدأ من 50 ألف جنيه جدية دخول القرعة.

الوحدات السكنية

وفيما يخص الوحدات السكنية بمدينة 6 أكتوبر، أوضحت النقابة أن المساحات تبدأ من 70 مترا مربعا إلى 80 مترا مربعا، على أن يكون متوسط سعر المتر 6200 جنيه.

واوضحت النقابة تفاصيل موعد ومكان سحب كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية التي عرضتها النقابة.