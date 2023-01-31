رئيس أزهرية كفر الشيخ ووكيل وزارة الأوقاف يبحثان سُبل التعاون

استقبل الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ اليوم الثلاثاء، وفد رفيع المستوى من مديرية أوقاف كفر الشيخ، ترأسه الشيخ محمد يونس علي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا محمد بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، بمقر مكتب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

جاء ذلك، بحضور الدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، والشيخ أحمد النادي، مدير الدعوة بمنطقة وعظ كفر الشيخ.

بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك

واستهدف اللقاء تعزيز العلاقات، وبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين مديرية أوقاف كفر الشيخ والمنطقة الأزهرية، في إطار من الود وتقارب لوجهات النظر، للجمع بين العمل التعليمي والدعوي واللذان لا يقلان أهمية عن بعضهم البعض في نشر وسطية الدين الإسلامي الحنيف.

وخلال الزيارة أعرب وفد مديرية أوقاف كفر الشيخ عن مدى سعادته البالغة بلقاء رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية وقيادات وعظ الأزهر بكفر الشيخ، مؤكداً حرصه الدائم على توطيد العلاقات فيما بين المؤسستين، وأنها لن تكون الزيارة الأخيرة لكلا الطرفين.

إهداء رئيس أزهرية كفر الشيخ سلسلة من كُتب وزير الأوقاف

وعلى هامش الزيارة، قدم وفد مديرية أوقاف كفر الشيخ، التهنئة لرئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ بمناسبة حلول شهر رجب المعظم أحد الأشهر الحرم التي قدرها المولى عز وجل وعظم فيها الأعمال وحرم فيها القتال، وبهذه المناسبة السعيدة حرص الوفد الزائر على إهداء رئيس المنطقة الأزهرية، مجموعة من سلسلة كُتب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التى تحمل عنواناً «المختصر الشافي في الإيمان الكافي».

وفي نهاية اللقاء، تبادلَ كلٌ من الطرفين التهاني والتبريكات والترحيب مجدداً ببعضهم البعض، حرصينَ على التقاط الصور التذكارية بجانب صورة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مُتمنين بالختام، دوام التوفيق والنجاح لما فيه الخير والفلاح لصالح الأمة الإسلامية، والوطن الحبيب.