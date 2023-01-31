تقديم الرعاية الطبية وأدوية مجانا لـ 1084 حالة بقافلة جامعة طنطا بمركز زفتى

نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة طبية شاملة إلى قرية فرسيس مركز زفتى بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة».

الكشف على 1084 حالة

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد 1084 حالة من خلال 13 عيادة حيث تم فحص 83 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 112 في عيادة طب الأطفال، و114 بجراحة العظام، و 101 بعيادة الأمراض الجلدية، و104 بأمراض الباطنة، و76 بعيادة جراحة المسالك البولية، و116 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و32 بعيادة الجراحة العامة، و76 بعيادة الأمراض الصدرية، و24 بالنفسية والعصبية، 138 بعيادة طب وجراحة العيون، و32 بعيادة القلب والأوعية الدموية و76 بعيادة تنظيم الأسرة.

كما تم تحويل 86 حالة بواقع 8 جراحة المخ والأعصاب، وطفلين ز6 عظام، 3 جلدية،7 باطنة ، 9المسالك البولية ، 14انف واذن وحنجرة ، 6 جراحة عامة،4 الصدر، وحالة نفسية وعصبية، و4 قلب وأوعية دموية، 22 طب وجراحة عيون.

محو أمية 40 مواطناً

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 40 مواطنا، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية في الإسعافات الأولية والأمراض المزمنة.

شارك بالقافلة الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.