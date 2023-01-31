مؤلف كتاب «السيسي بونابرت مصر» يزور أهرامات الجيزة

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، صباح اليوم، الكاتب والصحفي الفرنسي رولان لومباردي، رئيس تحرير موقع ديالوج الفرنسي، ومؤلف كتاب السيسي بونابرت مصر، والوفد المرافق له من الكتاب والصحفيين المصريين، وذلك على هامش تواجده حاليًا في مصر لحضور ندوة عن كتابه بالدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

وكان في استقباله والوفد المرافق له، أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، الذي اصطحبه والضيوف في جولة داخل المنطقة الأثرية؛ تضمنت زيارة الهرم الأكبر ومنطقتي البانوراما وأبو الهول، كما استمتع بتناول الغذاء في أحد المطاعم بمنطقة البانوراما، ورؤية التسع أهرامات الموجودة بالمنطقة.

إعجاز نحت تمثال أبو الهول

وفي نهاية الزيارة، أعرب الكاتب رولان لومباردي عن سعادته بزيارة الأهرامات وانبهاره بما شاهده من عظمة بنائها وإعجاز نحت تمثال أبو الهول، كما حرص على التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارته.