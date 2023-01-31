رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

مؤلف كتاب «السيسي بونابرت مصر» يزور أهرامات الجيزة

كتب:

عبده أبوغنيمة
05:35 م | الثلاثاء 31 يناير 2023
الصجفي الفرنسي رولان لومباردي

الصجفي الفرنسي رولان لومباردي

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، صباح اليوم، الكاتب والصحفي الفرنسي رولان لومباردي، رئيس تحرير موقع ديالوج الفرنسي، ومؤلف كتاب السيسي بونابرت مصر، والوفد المرافق له من الكتاب والصحفيين المصريين، وذلك على هامش تواجده حاليًا في مصر لحضور ندوة عن كتابه بالدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

وكان في استقباله والوفد المرافق له، أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، الذي اصطحبه والضيوف في جولة داخل المنطقة الأثرية؛ تضمنت زيارة الهرم الأكبر ومنطقتي البانوراما وأبو الهول، كما استمتع بتناول الغذاء في أحد المطاعم بمنطقة البانوراما، ورؤية التسع أهرامات الموجودة بالمنطقة.

إعجاز نحت تمثال أبو الهول

وفي نهاية الزيارة، أعرب الكاتب رولان لومباردي عن سعادته بزيارة الأهرامات وانبهاره بما شاهده من عظمة بنائها وإعجاز نحت تمثال أبو الهول، كما حرص على التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارته.

اقرأ المزيد:

شركات السياحة: أعداد المعتمرين المصريين في رمضان لن تقل عن 100 ألف

«السياحة الثقافية»: متوسط إنفاق السائح اليومى في الأقصر 120 دولارا

عودة عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة

سلماوي: «السيسي بونابرت مصر» أول كتاب في العالم الخارجي يتناول الرئيس بموضوعية
بقلم عبده أبوغنيمة