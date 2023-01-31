«السياحة الثقافية»: متوسط إنفاق السائح اليومى في الأقصر 120 دولارا

قالت لجنة تسويق السياحة الثقافية، إنّ إقامة حفل الأوركسترا الإيطالي في الأقصر مساء أمس، سيجذب المزيد من الأحداث الفنية العالمية لتقام فى مصر، فضلا عن أنه يرفع معدلات الطلب على زيارة المدن الأثرية والثقافية، وتحديدا في الأقصر وأسوان والقاهرة.

أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الشتاء

وأوضح محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أنّ أعداد السياح الوافدين إلى الأقصر خلال الموسم الشتوي، يقترب من ذات الأعداد التى كانت تزور مصر بذات الفترة قبل جائحة كورونا، مشيرا إلى أنّ عدد الليالي السياحية يشهد حاليا تحسنا ملحوظا، ومعدل متوسط إنفاق السائح وصل خلال الشتاء الحالي إلي ما يقرب من 120 دولارا للسائح في اليوم .

أجندة بالأحداث الفنية

وأكد فى تصريحات صحفية، اليوم، أنّ اللجنة تعد مقترحا للعرض على وزارة السياحة والآثار، يتضمن تنفيذ أجندة تحتوي على تنظيم عدد من الأحداث الفنية بالتعاون مع الأسواق المصدرة لحركة السياحة إلى المقصد المصري، لافتا إلى أن صعيد مصر غني بالآثار والتجارب الملهمة، لكن المشكلة تكمن في الحياة الليلة التي يحتاج السائح لقضائها بشكل يثري تجربته السياحية.

ولفت إلى أنّ عودة السوق الصيني فرصة لبداية تنظيم أحداث مع ذلك البلد الذي يعشق السياحة الثقافية، مشيرا إلي أنّ استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الصين في الأقصر مطلع عام 2016، و تنظيم عرضا فنيا بمناسبة عام الثقافة المصرية الصينية، تضاعفت معه معدلات الحركة الوافدة إلي مصر، كما أنّ الهند أيضا بلد تعشق السياحة الثقافية، والنسبة الأكبر من سائحيها تذهب إلى هذا النوع من الثقافة.

وقال إنّ التدفقات السياحية الوافدة إلى مصر بدأت في الانتعاش حاليا، لافتا إلى أن متوسط عدد الليالي السياحية التى يقضيها السائح القادم لمصر من الدول البعيدة يبلغ 9 ليال، بينما الأسواق القريبة معدلها 6 ليال، مضيفا أن الفنون والثقافة والتراث هي الجسر الذي يعبر منه السائح إلي المقصد السياحي، ويؤثر في تجربته بشكل كبير، ومن ذلك المنطق تري اللجنة أن دعمها لتلك الأحداث يساهم في جذب التدفقات ورفع ايرادات الدولة والقطاع الخاص من العملة الصعبة، وخلق المزيد من فرص العمل.