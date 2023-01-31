شركات السياحة: أعداد المعتمرين المصريين في رمضان لن تقل عن 100 ألف شخص

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والنائب السابق لرئيس مجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها غالبية الأسر المصرية الحالية إلا أن أعداد المعتمرين المصريين خلال شهر رمضان المقبل لن تقل عن 100 ألف معتمر، وفقًا لمؤشرات الحجز الحالية، موضحا أن المصريين من أكثر الشعوب التي تقبل على السفر لأداء العمرة خلال شهر الصوم.

الحاصلين على تأشيرات زيارة شخصية

وأضاف لـ «الوطن»، أن تلك الأعداد التي ستسافر لأداء العمرة خلال شهر رمضان تشمل الحاصلين على تأشيرة الزيارة الشخصية حيث أن تلك التأشيرة باتت تُنظم ضمن برنامج عمرة كامل عبر البوابة المصرية للعمرة وتنفذها شركات السياحة، موضحا أن مدة برنامج العمرة خلال شهر رمضان المقبل قد تصل إلى نحو شهر.

أسعار الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أن أسعار الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة شهدت زيادة كبيرة خلال شهر رمضان، كما أن أسعار تذاكر الطيران شهدت أيضا زيادة كبيرة وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار برامج العمرة خلال شهر الصوم، موضحا أن أسعار برامج العمرة خلال شهر رمضان ستبدأ من 45 ألف جنيه وذلك بالنسبة للبرامج الاقتصادية والشعبية.

أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة

وأوضح أن إقبال لمصريين على السفر للعمرة منذ بداية موسم العمرة هذا العام وحتى الآن جيدة جدا، لافتا إلى أن أعداد المعتمرين ستشهد زيادة خلال شهري شعبان ورمضان ومن المتوقع أن يصل أعداد المسافرين إلى نحو 200 ألف معتمر.

يشار إلى أن موسم العمرة لهذا العام انطلق في أكتوبر الماضي ويستمر لمدة 6 أشهر وتجاوزت أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية الموسم وحتى الآن حاجز الـ 270 ألف معتمر وفقا لإحصاءات البوابة المصرية للعمرة.