وزير خارجية أمريكا: نرفض توسيع المستوطنات وعمليات الإخلاء في فلسطين

أعرب أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، عن تقديره الشديد لتصميم الرئيس الفلسطيني محمود عباس على العمل بطريقة مسؤولة خلال وقت مليء بالتحدي، موضحًا أن واشنطن تُعارض أي إجراء من أي طرف من شأنه جعل تحقيق حل الدولتين أصعب، مثل توسيع المستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء.

أمريكا ستقدم 50 مليون دولار إضافية لفلسطين

وأضاف «بلينكن»، خلال لقاء له مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نقلت جزءا منه قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى للفلسطينيين أفقًا منحسرًا من الأمل ويجب أن يتغير هذا الأمر، كما أن أمريكا ستقدم 50 مليون دولار إضافية لوكالة الأمم المتحدة المعنية بالفلسطينيين.

إتاحة خدمات الجيل الرابع من الاتصالات

وأكد وزير الخارجية الأمريكية، توصل الجانبين لاتفاق لإتاحة خدمات الجيل الرابع من الاتصالات للفلسطينيين، وذلك خلال ختام زيارته إلى الشرق الأوسط، بعد رحلة استغرقت 4 أيام، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية المصري، ثم توجه إلى تل أبيب لعقد قمة مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأخيرًا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.