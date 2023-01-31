قناة القاهرة الإخبارية: شراكة استراتيجية بين القاهرة وواشنطن بعد زيارة «بلينكن»

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا عن جولة وزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط، بعنوان «شراكة استراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.. بلينكن في الشرق الأوسط»، وقالت رغدة منير، مراسلة القناة في التقرير، إن جولة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في الشرق الأوسط جاءت في توقيت بالغ الدقة، تزامنا مع موجة تصعيد في الأراضي المحتلة.

الجولة الرابعة للوزير الأمريكي بالمنطقة منذ تقلده مهام منصبه

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن «الجولة هي الرابعة للوزير الأمريكي للمنطقة منذ تقلده مهام منصبه، وتشمل 3 محطات، أولى هذه المحطات مصر التي تزامنت زيارته لها مع مرور 100 عام على العلاقات المصرية الأمريكية، فضلا عما تعول عليه الولايات المتحدة من دور القاهرة كركيزة أساسية في الأمن الإقليمي واستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط».

الرؤية الأمريكية لمحورية الدور المصري تجاوزت الشراكة الاستراتيجية

وتابعت مراسلة «القاهرة الإخبارية»: «الرؤية الأمريكية لمحورية الدور المصري تجاوزت الشراكة الاستراتيجية إلى ملفات إقليمية في مقدمتها الملف الفلسطيني الإسرائيلي، وتصاعد التوتر بين الجانبين بعد عمليتي جينين والقدس، وفي هذا السياق شدد بلينكن على أهمية الدور المصري في إقرار السلام وإنهاء التوتر الفلسطيني الإسرائيلي».

ملفات أخرى حملتها حقيبة بلينكن أبرزها السودان وليبيا بالإضافة إلى ملف التغيرات المناخية الذي يمثل تحديا عالميا، مشيدا بالجهد المصري خلال استضافتها مؤتمر المناخ كوب 27.