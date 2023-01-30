مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن: بلينكن يرغب في خفض التصعيد بين فلسطين وإسرائيل

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التي كان مقررا لها أن تكون روتينة عادية لمسؤول أمريكي لمنطقة الشرق الأوسط يزور فيها مصر والأراضي الفلسطينية وإسرائيل، ويتحدث فيها عن مختلف قضايا المنطقة والقضية الدائمة في المنطقة وهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن ما طرأ على هذه الزيارة هو مجموعة الأحداث العنيفة والدامية التي وقعت خلال الأيام الماضية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «فرض ذلك على هذه الزيارة نوعا آخر من الصعوبة في محاولة إحداث فارق وتغيير، ودائما الولايات المتحدة تطالب بإحداث تغيير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي».

بلينكن يرغب في خفض التصعيد

وتابع: «سنرى أن أنتوني بلينكن منذ اليوم الأول لهذه الزيارة يرغب في خفض التصعيد، وربما الشيء الوحيد الجديد الذي لاحظناه خلال الخطاب الأمريكي لإسرائيل هذه المرة، والذي اتضح في المؤتمر الصحفي، عندما تحدث بلينكن عن أن حل الدولتين الهدف منه تحقيق الأمن للطرفين، وخاصة إسرائيل لأنها متضررة إذا ما ابتعدنا عن حل الدولتين».

واشنطن وتل أبيب

وأوضح: «وربما هذه الفكرة الجديدة التي أرادت واشنطن إيصالها للطرف الإسرائيلي الذي ربما لا يسمع مؤخرا كثيرا للطرف الأمريكي، كما حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تحويل الأمر لقضايا أخرى، وظهر ذلك في حديث نتنياهو عن خطر إيران».