وصول أجهزة طبية حديثة لمستشفيات ووحدات طب الأسرة في سوهاج

استقبلت محافظة سوهاج اليوم، العشرات من الأجهزة الطبية الحديثة والتجهيزات اللازمة لمستشفيات جهينة المركزي، وطهطا العام، وعدد من مراكز ووحدات طب الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وصول أجهزة طبية لمستشفيات سوهاج

وأوضح محافظ سوهاج أن مستشفيات طهطا العام، وجهينة المركزي، وعدد من الوحدات الصحية الجديدة بقرى حياة كريمة استقبلت العديد من الأجهزة الطبية، والتجهيزات الخاصة بالمستشفيات، منها أجهزة تنفس صناعي، وحضانات تنفس صناعي لحديثي الولادة، وتجهيزات خاصة بأقسام العمليات، والتعقيم، والمعامل، بالإضافة إلى أسرة الإقامة، وأسرة العناية المركزة، فضلا عن وصول أجهزة رسم القلب، والعديد من الأجهزة الأساسية،.

أوضح أن محافظة سوهاج تشهد طفرة كبيرة على صعيد المستشفيات والأجهزة الطبية، لافتا إلى أن المواطن السوهاجي سيشعر قريبا بمدى التحسن في تقديم الخدمات الطبية.

وصول 6 أجهزة أشعة عادية

أوضح الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المديرية مازالت تستقبل الأجهزة، والتجهيزات الطبية، لكافة المستشفيات المركزية والعامة، والوحدات الصحية الجديدة، مشيرا إلى وصول ستة أجهزة أشعة عادية، وعدد من التجهيزات والأجهزة لمراكز طب الأسرة بقرى حياة كريمة، تمهيدا للتشغيل التجريبي قريبا، وهي مركز طب الأسرة بـ «الجزازرة»، ومركز طب الأسرة بالغريزات بمركز المراغة، ومركز طب الأسرة «بني حميل»، والوحدة الصحية بـ «الغنيمية» بمركز البلينا، والوحدة الصحية بقرية «أم دومة» بطما، ووحدة «البربا» الصحية بجرجا، ووحدة «الزوك الشرقية» الصحية بمركز المنشاة، فضلا عن تشغيل وحدة طب الأسرة بقرية أم دومة.