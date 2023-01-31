ضبط 70 كيلو حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزن بشبين القناطر

تمكن فريق مراقبة الأغذية بشبين القناطر التابع لمديرية الصحة بالقليوبية، تحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية، وسامي رجب مراقب عام الأغذية من ضبط مخزن مواد غذائية غير مرخص وغير مستوفي للاشتراطات الصحية، بشبين القناطر بداخله كميات من حلوى الأطفال المضرة بالصحة.

جاءت الحملة وفق بيان مديرية الصحة بالقليوبية، في إطار مواجهة تلاعب بعض التجار وممارسة وسائل الغش التجاري في حلوى الأطفال والمنتجات الغذائية لما له آثار سلبية على الصحة العامة.

التقارير تثبت عدم صلاحية المصاصة المضبوطة بشبين القناطر

تمكنت الحملة من ضبط 70 كيس من صنف مصاصة أطفال «رضاعة» وزن الكيس كيلو بإجمالي 70 كيلومشكوك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وبعد سحب العينات منها وتحليلها في المعامل المركزية وردت نتائجها بعدم المطابقة للمواصفات.

جرى تحرير محضر الضبط وعرضه على النيابة العامة للنظر والتصرف مع التوصية بغلق المنشأة لحين استكمال التراخيص واستيفاء الشروط اللازمة.

شارك بالحملة من إدارة الأغذية بشبين القناطر أحمد مختار مراقب أول الأغذية، ومفتشي الأغذية أحمد متولي وعبدالرحمن أبوريه ومحمد الدبيس.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتعليمات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بالتصدي للمخالفين ومحاربة الغش والفساد التجاري الذي يؤثر على الصحة العامة.

وكشف عماد قزامل المحامي ل " الوطن" أن عقوبة القائمين علي الواقعة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الواقعة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في ترويج وبيع منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي ومصادرة المضبوطات