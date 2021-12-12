ضبط وإحضار 10 سائقين بتهمة التعدي على مراقب مالي بـ«صحة القليوبية»

كلفت جهات التحقيق بمديرية أمن القليوبية، بسرعة ضبط وإحضار 10 سائقين في واقعة التعدي علي المراقب المالي التابع لمديرية المالية، وإصابته إصابات بالغة داخل ديوان مديرية الصحة بالقليوبية في العاصمة بنها، بسبب تأخر صرف الحوافز الخاصة بالسائقين والعاملين بوحدة النفايات.

إخلاء سبيل مديرة وحدة النفايات وسائق بكفالة

فيما تقرر إخلاء سبيل مديرة وحدة النفايات بمديرية الصحة بالقليوبية والتي تم ضطبها علي ذمة الواقعة بكفالة 10 آلاف جنيه، وإخلاء سبيل سائق بكفالة 5 آلاف جنيه، وفقا لمصادر أمنية مطلعة علي التحقيقات.

ويُجرى حاليا إعداد التحريات النهائية في الواقعة من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، لبيان ملابساتها وسؤال المجني عليه بعد تحسن حالته الصحية إثر تعافيه من أثار الضرب المبرح الذي تعرض له.

وقف مديرة وحدة النفايات بالقليوبية 3 أشهر

كان الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تقدم بمذكرة للعرض على اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، حيث قرر المحافظ تكليف مدير الشؤون القانونية بالمحافظة بإصدار قرار بإيقاف مديرة وحدة النفايات بالمديرية والمحجوزة على ذمة التحقيقات عن العمل لمدة ثلاثة شهور أو لحين استكمال التحقيقات أيهما أقرب.

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، الأسبوع الماضي، إخطارا من وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وبلاغا من الأمن الإداري بديوان عام مديرية الصحة ببنها، بقيام عدد من العاملين والسائقين في وحدة النفايات بالمديرية بالتعدي بالضرب وإصابة المراقب المالي للمديرية المكلف من المديرية المالية، من قبل العاملين بوحدة النفيات والسائقين بسبب المطالبة بمستحقات مالية متأخرة.

ونُقل المصاب للمستشفى، وتم اصطحاب «غادة م ز»، مديرة وحدة النفايات إلى القسم لإجراء التحقيقات اللازمة، ونقل المراقب المالي بالإسعاف إلى مستشفى بنها التعليمي لإجراء الاسعافات له، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير تقرير طبي بالإصابات، ثم توجه إلى قسم ثاني بنها لاستكمال الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.