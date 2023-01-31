تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح من وزارة الشباب.. مرتبات تصل إلى 3500 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، يوما توظيفيا مفتوحا، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة سيركل كي، وفقا لما كشفته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

يوم توظيفي مفتوح من وزارة الشباب

ومن المقرر أن يقام اليوم التوظيفي المفتوح في 14 شارع محمد سعيد الحلواني، صلاح سالم، آخر سور المتحف الجوي بجوار مستشفى الجلاء العسكري.

ويعقد اليوم التوظيفي، الاثنين الموافق 6 فبراير 2023 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء.

الوظائف المطلوبة والشروط

وتطلب الشركة شغل الوظائف الآتية:

1. ويتر: عدد ساعات العمل 10 ساعات

2. كاشير: عدد ساعات العمل 8 ساعات

3. بارستا (خبرة لا تقل عن سنة) عدد ساعات العمل 8 ساعات

4. ويتر: عدد ساعات العمل 10 ساعات

5. مساعد شيف (خبرة لا تقل عن سنة) عدد ساعات العمل 10 ساعات

أماكن العمل:

مصر الجديدة / مدينة نصر / التجمع الخامس / الرحاب / اكتوبر

الشروط المشتركة

جميع المؤهلات (متوسط - فوق متوسط - عالي)

الحد الأقصى للسن 35 سنة

المميزات والحقوق

صافي الراتب من 3000 إلى 3500 جنيه عدد يوم إجازة في الأسبوع.

الحصول على تأمين طبي – تأمين اجتماعي

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية، والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد:

https://forms.office.com/r/5gbn5CSdty أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.