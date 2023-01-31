وزير الصحة يستجيب لعلاج شاب مهدد ببتر قدمه

وجّهت الإعلامية عزة مصطفى، الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لاستجابته لندائها بعلاج الشاب مصطفى البالغ من العمر 35 عامًا، الذي يحتاج إلى إجراء عملية جراحية وتركيب طرف صناعي لقدمه والمُهدد ببتر جديد في قدمه حال عدم إجراء جراحة جديدة، وتركيب طرف صناعي.

الإسعاف في طريقها لنقل مصطفى إلى مستشفى الجمهورية

وأضافت عزة مصطفى خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، قائلة: «وزير الصحة تواصل معنا بعد الحلقة واستجاب لعلاج مصطفى، وسيارة الإسعاف في طريقها لنقل مصطفى إلى مستشفى الجمهورية، وسيتم تشكيل فريق طبي كامل لمتابعة حالته، وأعتقد أنه ممكن يحتاج طرف صناعي».

وأعربت عزة مصطفى عن أمنيتها بأن يعود مصطفى لحياته الطبيعية مرة أخرى، مؤكدة أنها تعمل على مساعدة زوجته سحر في الحصول على سيارة من أجل مساعدتها في نقل الخُضار والفاكهة التي تبيعها لمساعدة زوجها المريض.

عزة مصطفى تشيد بدور زوجة مصطفى

وكانت الإعلامية عزة مصطفى، قد عرضت أمس الاثنين، حالة الشاب مصطفى الذي أجرى 18 عملية جراحية من قبل، ويحتاج الآن إلى عملية جديدة لتركيب الطرف الصناعي يمكنه من العمل وتوفير مصدر دخل لأسرته.

وأشادت عزة مصطفى، بدور زوجته سحر محمد، ووقوفها بجوار زوجها ودورها في توفير مصدر دخل مناسب لتوفير احتياجات أبنائها والأدوية اللازمة لزوجها وأثنت عليها وعلى عملها على تروسيكل كبائعة خضار وفاكهة لتوفير نفقات الأسرة.