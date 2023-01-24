خبيرة مصرفية لـ عزة مصطفى: شهادات 25% مضمونة بدلا من الذهاب للمستريحين

علقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، تفاصيل وقف شهادات 25% في بنكي الأهلي ومصر وبدأ طرحها في بنك القاهرة، إذ ذكرت أن قرار وقف شهادات 25% ليس جديدا، وكان معروف منذ أسبوعين، لافتة إلى أن هذه الشهادة فرصة جيدة للمواطنين، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد».

بنك القاهرة قرر طرح شهادات 25%

وأضافت «الدماطي»، أن بنك القاهرة قرر طرح شهادات 25%، بينما قرر بنكا الأهلي ومصر وقف هذه الشهادات ومتوقع أن يتم تنفيذ القرار بداية من نهاية الشهر، مؤكدة أن شهادات 25% مضمونة وتحفظ الأموال بدلا من توجيهها للمستريحين وتضيع على المواطنين، وهناك 65 ألف عميل دخلوا البنك الأهلي من خارج القطاع المصرفي للحصول على شهادات 25%.

شهادة 25% تعمل على كبح التضخم

وتابعت الخبيرة المصرفية: «الناس حطت فلوسها في شهادة 25% ، بدلا ما تروح لمستريح ، ولا يحصلون على هذه الأرباح من المستريح»، موضحة أن الشهادات التي تطلقها الدولة، وخاصة شهادة 25% تعمل على كبح التضخم، والشهادة متاحة في بنكي الأهلي ومصر حتى آخر الشهر، كما أن البنك المركزي الوحيد الذي يضمن أموال العملاء، وهناك بنوك كثيرة وقعت، لافتة إلى أن شهادة 25% فرصة جيدة للمواطنين.