رشوان توفيق لـ عزة مصطفى: «راضي عن بنتي.. وفيه مافيا مسيطرة عليها»

قال الفنان رشوان توفيق، بعد الحكم القضائي النهائي في قضية فيلا أكتوبر ضد ابنته، إنّ الفيلا اشتراها من ماله الخاص، والقضاء اليوم رفض دعوى ابنته في بطلان عقد بيع فيلا أكتوبر، وتابع: «هناك قوة مسيطرة على البنت، والقضاء المصري شامخ وعادل».

مافيا تحاول الحصول على أمواله من خلال ابنته

وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أنّ هناك مافيا تحاول الحصول على أمواله من خلال ابنته، «أنا راضي عن بنتي، دي فتاة ضعيفة الشخصية، عملت كل ده علشان أحميها من محاولة السيطرة عليها وعلى الفيلا، فيه ناس مسيطرة على بنتي ضعيفة الشخصية، وعايزين ياخدوا فلوسي، ومعاشي وأنا عايش، وكمان فوائد الشهادات بتاعتي في البنوك، أقول لابنتي آية إني علمت كل ده عشان أحميكي».

ووجه الفنان رشوان توفيق حديثه إلى ابنته: «مستعد اعطيكي كل حاجة بشرط ألا تتنازلي لأحد».