محافظ الغربية يفتتح ثامن معرض «أهلا رمضان» بطنطا.. تخفيضات كبرى

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية مساء اليوم، برفقة الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، نجوى العشيري السكرتير العام والعقيد فارس الأشوح المنطقة الشمالية العسكرية، معرض «أهلا رمضان»، بمدينة طنطا، والمقام بمنطقة المعرض بحي أول طنطا.

8 معارض أهلا رمضان

وأكد طارق رحمي، خلال الافتتاح أن المعرض يعد الثامن ضمن سلسلة معارض «أهلا رمضان»، التي افتتحتها المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتبكير إقامة معارض «أهلا رمضان»، هذا العام لتبدأ من يناير الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

19 باكية

وتفقد طارق رحمي، أقسام المعرض الذي يضم عدد 19 باكية، بمشاركة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا وعددًا من كبرى الشركات وسلاسل بيع السلع الغذائية، حيث اطمئن المحافظ على توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وتقديمها للمواطنين بأسعار أقل من المعروض بالسوق لسد احتياجاتهم وأسرهم من السلع والمواد الغذائية.

وأشاد المحافظ بالتعاون الجاد مع التجار والعارضين واستجابتهم لخفض الأسعار، مشدداً على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال المواطنين، وتزويد المعرض بكميات اللحوم الطازجة والمجمدة لسد احتياجات المواطنين.

أسعار مخفضة

وأشار الدكتور طارق رحمي، إلى تكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدي لاحتكار التجار الجشعين، من خلال التوسع في إقامة معارض ومنافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالتوسع في إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية في المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية والقرى الأكثر احتياجا.

معارض أهلا رمضان

يذكر أن المعرض يأتي ضمن سلسلة من المعارض الجاري فتحها بمراكز ومدن المحافظة لتوفير سلع ومنتجات ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة، حيث افتتح عدد من المعارض في السنطة، قطور، المحلة، سمنود، كفر الزيات وبسيون.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، إسلام النجار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.