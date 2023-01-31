«الزراعة»: لدينا تعليمات بتسهيل استخراج الكارت الذكي للفلاح وحل جميع المشكلات

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد خليل، بشأن عدم تفعيل منظومة كارت الفلاح في بعض المحافظات لصرف الأسمدة والمبيدات من الجمعيات الزراعية، ومواجهة مشكلات الفلاحين في استخراج وتفعيل الكارت الذكي.

واستعرض النائب عماد خليل، طلب الإحاطة منتقدا عزوف الزراع عن استخراج الكارت الذكي، نظرا إلى ما يعانيه البعض من مشكلات تشغيل الكارت وكثرة أعطاله وفقدانه من الزراع في بعض الأحيان وصعوبة تعديل البيانات.

ودعا إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع المواطنين في بني سويف على استخراجه.

الكارت الذكي جزء من منظومة التحول الرقمي

وعقب الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، موضحا أن الكارت الذكي جزء من منظومة التحول الرقمي، وفي حالة عدم استخراج المزارع الكارت الذكي، يجرى الصرف بالبطاقة الورقية أو إيصال استخراج الكارت الذكي.

وأضاف أن هناك تعليمات بتسهيل الحصول عليه وحل جميع المشكلات، وحل مشكلة الورثة عن طريق تفويض أحد أفراد الأسرة لصرف الأسمدة.

تجميع المزراعين في محافظة بني سويف

ومن جهته، قال ممثل البنك الزراعي محمد يوسف، إن البنك انتهى من استخراج نحو 2 مليون و250 ألف كارت ذكي للفلاحين حتى الآن، واقترح تجميع المزارعين في محافظة بني سويف أو أي محافظة، وتوفير مندوبين للبنك في ذلك اليوم لإنهاء إجراءات استخراج الكارت الذكي في أسرع وقت.

وانتهى رأي اللجنة إلى إعداد مذكرة في هذا الشأن للعرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس، كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب درويش مرعى، بشأن حاجة الجمعيات الزراعية بمحافظة القليوبية إلى التطوير والتحديث وتزويدها باللوجستيات الرقمية لدعم قدراتها فى مجال خدمة الزراع.

ورأت اللجنة إعادة النظر في قانون التعاونيات، وإعداد مذكرة في هذا الشأن للعرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس.