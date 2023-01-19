أماكن صرف الخبز البلدي بعد الحصول على الكارت الذكي في جميع المحافظات

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، استخراج كارت العيش الجديد لغير حاملي بطاقة التموين؛ لتمكينهم من صرف العيش البلدي المدعم من المخابز البلدية التابعة للوزارة، من أجل تخفيف العبء على المواطنين.

ويتساءل الكثيرون عن أماكن صرف العيش البلدي بالكارت الجديد، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

أماكن صرف العيش البلدي

ومن المقرر وفق وزارة التموين، أن يتم صرف العيش البلدي من المخابز البلدية المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي يصل عددها إلى 30 ألف مخبز موزعة على أنحاء الجمهورية، وفق بيان الوزارة.

وبعد الحصول على كارت العيش البلدي، من مكاتب البريد، وفق إعلان وزارة التموين، يمكن التوجه لأي مخبز من المخابز التي تنتج الخبز المدعم فئة الرغيف 5 قروش لأصحاب البطاقات التموينية.

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الفترة الحالية، على تحديد سعر صرف الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية لمن يحملون بطاقات الكارت الذكي للعيش، والذي سيكون أسعاره أقل من سعر الخبز الحر السياحي الذي يباع في المحال والأسواق المختلفة، وفق تأكيدات الوزارة، كما تشير مصادر إلى أن يكون سعر الرغيف لغير حاملي البطاقات التموينية سيكون بسعر 90 قرشا، وسيتم تحديد السعر بشكل رسمي وإعلانه للجمهور.

ويتوقع أن تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتطبيق تجربة الكارت الذكي لصرف العيش البلدي، بشكل تجريبى بأحد المنافذ للوصول إلى طريقة لطرح الخبز بالتكلفة الفعلية بسهولة ويسر للمواطن.

وتستمر وزارة التموين في صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة التموينية ويصل سعر صرف الرغيف إلى 5 قروش.