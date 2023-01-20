كل ما تود معرفته عن الكارت الذكي لشراء الخبز البلدي.. أرخص من السياحي

على مدار الفترة القليلة الماضية، حرصت الحكومة على توفير ما يحتاج إليه المواطن المصري من متطلبات أساسية، والتي يأتي في مقدمتها الخبز الذي لا غنى عنه على مائدة الطعام، ما دفع وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى طرح كارت الخبز البلدي المدعم، حتى يستطيع غير حاملي بطاقة التموين صرف الخبز البلدي بسعر مناسب، حتى يتم تخفيف العبء عليهم.

وعقب إعلان الوزارة عن طرح الكارت الذكي للخبز البلدي، تساءل الكثير من الراغبين في الحصول على الكارت الذكي للخبز البلدي عن التفاصيل الخاصة به من كيفية الحصول عليه، وما هو سعر رغيف الخبز عند شرائه من خلال الكارت، وغيرها من التساؤلات الأخرى، لذلك نرصد للمواطنين من خلال هذا التقرير كل ما يود معرفته المواطن عن الكارت الذكي للخبز البلدي، وفق ما أعلنت عنه وزارة التموين، كالتالي:

كيف يمكن الحصول على الكارت الذكي للخبز البلدي؟

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه فور بدء تنفيذ التجربة سيكون الكارت الذكي متاحا في مكاتب البريد في مختلف محافظات مصر.

ما هي الفئات المتاح صرف الكارت الذكي لها؟

أشارت الوزارة إلى أن الأفراد الذين لا يمتلكون بطاقة تموين خاصة بهم يمكنهم الاستعانة بالكارت الذكي حتى يتمكنوا من شراء الخبز من المخابز البلدية والتي يصل عددها إلى 30 ألف مخبز في مختلف أنحاء الجمهورية.

ما هو سعر رغيف الخبز البلدي في الكارت الذكي للخبز؟

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر رغيف الخبز داخل الكارت الذكي، ليكون 90 قرشا للرغيف الواحد، ليكون بذلك سعره أقل من سعر رغيف الخبز السياحي الذي يمكن شراؤه من الأسواق ومخابز الخبز السياحي، ويمكن شراء الخبز من المخابز البلدي التي تتيح الخبز لأصحاب البطاقات التموينية فئة 5 قروش.