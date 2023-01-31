عاجل.. سقوط أمطار غزيرة ورعد وبرق على الإسكندرية وتحذير للمواطنين

ضربت الأمطار الرعدية المصحوبة بالبرق مناطق عدة في الإسكندرية، منذ قليل مع مساء اليوم الثلاثاء، في ذروة نوة الكرم التي تضرب الإسكندرية منذ أمس حتى الوقت الراهن، ومن المتوقع استمرارها حتى غدًا الأربعاء مع انخفاض درجات الحرارة، وازدياد شدة الأمطار مع الساعات المقبلة.

طوارئ للتعامل مع أمطار الإسكندرية

وشهدت الإسكندرية أجواء شتوية شديدة الصعوبة، خلال تلك الليلة الشتوية العصيبة حيث بدأت بسقوط أمطار ثلجية على غرب المدينة الساحلية قبل أن تصبح أمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببرق على نطاق شرق الإسكندرية.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان منذ قليل، عن انتشار سيارات الصرف الصحي في كافة أرجاء المدينة الساحلية وبالتحديد غرب الإسكندرية للتعامل مع الوضع ضمن خطة الطوارئ للتعامل مع تبعيات نوة الكرم الحالية.

حالة الطقس في الإسكندرية

وأكدت شركة الصرف الصحي أن حالة الطقس في الإسكندرية، حالياً تتمثل في سحب ركامية على مناطق من شمال شرق وشمال غرب المحافظة يصاحبها سقوط أمطار رعدية وقد تكون مصحوبة بالبرد والمتوقع خلال الساعات القادمة أن تتقدم للداخل.

تحذيرات محافظة الإسكندرية من الأمطار الرعدية

وبسبب الأمطار الرعدية الغزيرة المصحوبة بالبرق التي ضربت المدينة الساحلية قد أصدرت محافظة الإسكندرية 3 تحذيرات هامة للتعامل مع الطقس تمثل في الآتي:

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.