إزاحة آثار أمطار الإسكندرية من الطرق تزامنا مع نوة الكرم

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على التواجد الميداني لجميع الأجهزة التنفيذية على مدار الساعة للتعامل مع تداعيات «نوة الكرم»، والتعامل مع أمطار الإسكندرية الغزيرة التي تشهدها المحافظة، موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارىء والتنسيق الكامل في جميع القطاعات الخدمية والحيوية.

وتابع محافظ الإسكندرية تمركزات سيارات الصرف الصحي على مستوى الأحياء، ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن أمطار الإسكندرية اليوم.

رفع تراكمات مياه أمطار الإسكندرية

وأكد أنه تم رفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات مياه أمطار الإسكندرية بالأماكن المتضررة، مشددا على تكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

أرقام الطوارئ للتعامل مع أمطار الإسكندرية

ونشرت المحافظة أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين للتعامل مع تداعيات نوة الكرم وما يصحبها من أمطار الإسكندرية الغزيرة اليوم، وهي كالآتي :

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.