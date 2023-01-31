برنامج «هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن»: المواطن أولا.. شعار الجمهورية الجديدة

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي يقدّمه الإعلامي باسم طبانة، على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالتنمية والارتقاء بالإنسان وترسيخ العدالة الاجتماعية، بعنوان «المواطن أولا.. شعار الجمهورية الجديدة».

أهداف البرامج الاجتماعية التابعة للدولة

وقال الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، إن البرامج الاجتماعية التي تنفذها الدولة هدفها إحداث توازن في السوق المحلي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال السيارات المتنقلة والمنافذ الثابتة وغيرهم، مشيرا إلى أن هناك شركات تجارة جملة وتجزئة تابعة للدولة، بالإضافة إلى جهاز الخدمة الوطنية، إذ أن كل هذه المشروعات والبرامج تعوض بعض المناطق التي تفتقد للسلاسل التجارية، مثل مجمعات الأهرام أو النيل التابعة للدولة، وبالتالي تكون عوضا عن عدم وجود هذه الأسعار.

إحداث التوازن في الأسعار

وأضاف «وهبة» خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، أن الدولة تبذل مجهودات كبير في إحداث التوازن بالأسعار فيما يتعلق بالسلع الأساسية في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أنه بعد الأفراج عن السلع في الموانيء المصرية سنشهد حفاظا على معدلات ثابتة فيما يتعلق أسعار السلع والخدمات المتداولة في الأسواق العامة خلال الفترة المقبلة.