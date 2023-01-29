أحمد موسى يشيد بانضمام مصر لـ«بريكس»: البلد رايح على كل خير

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بموافقة مجلس النواب، اليوم، بانضمام مصر لتحالف بنك التنمية «بريكس»، الذي يضم الصين وروسيا والهند.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»: «البلد رايحة على كل خير؛ مقر البريكس في شنغهاي الصينية، والمؤلف من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، مصر أصبحت من العام الماضي عضوًا في هذا البنك».

نظام مالي خاص

وتابع أحمد موسى، مساء اليوم الأحد، أن هذا البنك له نظام مالي خاص بأعضائه؛ بحيث لا يضم أي أحد؛ فشعوب دول أعضاء بريكس تُمثّل 40% من شعوب العالم، وإنتاج هذا التجمع يمثل 2% من الناتج الإجمالي العالمي، مؤكدًا أن رأس مال البنك سيصل إلى 100 مليار دولار، منها 41 مليار دولار مدفوعة من الصين.

هذا البنك أسس نظامًا ماليًا عالميا جديدًا

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن هذا البنك أسس نظامًا ماليًا عالميا جديدًا على غرار نظام سويفت؛ من أجل التعامل بالعملات الوطنية لهذه الدول وليس الدولار، مشيرًا إلى أن إنتاج دول البريكس يتجاوز إنتاج مجموعة دول السبع الاقتصادية، وتقوم دول بريكس، حاليًا، بتجهيز وكالة تصنيف خاصة بهم.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، أن هذه الخطوات تهدف للابتعاد عن هيمنة الدولار. وفي سياق آخر أشاد موسى، بارتفاع أسهم البورصة المصرية، للمرة الأولى، لأعلى المستويات في تاريخها.