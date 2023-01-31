أحمد المسلماني: معرض القاهرة للكتاب الثاني عالميا وحقق نجاحا كبيرا

قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الثاني عالميا، وفي عام 1969 كان قد مر 1000 عام على تأسيس مدينة القاهرة، وجرى الاحتفال في هذا العام بمرور 10 قرون على المدينة، لافتا إلى أن وزير الثقافة آنذاك كان الدكتور ثروت عكاشة الذي رأي أنه يجب أن يكون هناك احتفالا خاصا بهذه المناسبة.

معرض الكتاب في دورته الأولى

وأوضح «المسلماني» خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى» المذاع على قناة «الحياة»، أن هذه المناسبة كانت انطلاقة لمعرض الكتاب في دورته الأولى، وأول رئيسة للمعرض كانت الكاتبة الكبيرة سهير القلماوي وكانت أول سيدة تحصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة، لافتا إلى أن الدورة 54 لمعرض الكتاب تشير إلى أكثر من نصف قرن من عمر المعرض، وفي 2006 تم اختيار المعرض ليكون الثاني عالميا بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

وأشار الكاتب الصحفي أحمد المسلماني إلى أن معرض الكتاب له مكانة كبيرة على المستوى الدولي، وفي 2023 حقق نجاحا كبيرا؛ إذ زاره في أول يوم ما يقرب من 130 ألف زائر، ويوم الجمعة وصل عدد الزوار إلى ربع مليون زائر، والمعرض ضم أكثر من 1000 دار نشر تحت مظلة ثقافية متميزة.