أحمد المسلماني: نتعلم من أينشتاين أنه لا يأس مع الأطفال

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنّ عالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين تحول من شخص فاشل جدا إلى شخص ناجح جدا، ومن لا شيء إلى كل شيء، ومن طالب فاشل في المواد الدراسية إلى أهم عالم على الإطلاق في القرن العشرين وإلى الآن.

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة الحياة: «أول نقلة حدثت له في سن 5 أعوام لأنه بدأ يتأمل في البوصلة، وفكر في القوة الخفية التي تغير اتجاهات البوصلة، وفي سن 12 عاما قرأ أول كتاب علمي، أي أنه كان فاشلا في التعليم ومتميزا في العلم».

نظرية النسبية وجائزة نوبل

وتابع الإعلامي: «في عام 1902 انتقل من الفشل الذريع حيث لا جنسية ولا دخل وهربت ابنته مع والدتها، وبدأ في عمل قانون سقوط الأجسام وانطلق، وفي عام 1907 اكتسب المزيد من العلم، وحدثت النقلة الكبرى في حياته عام 1915 عندما أطلق نظرية النسبية، وفي عام 1921 حصل على جائزة نوبل».

كتاب واحد قد يغير حياة الإنسان

وواصل: «نستفيد من أينشتاين أنه لا يأس مع الأطفال، عندما نجد طفلا مشاكسا ومشاغبا ومهملا لا يجب أن نحبط ونركن إلى راحة اليأس، هناك من هو أفشل منه وهو ألبرت أينشتاين الذي أصبح عالما عظيما، ونتعلم من أينشتاين أيضا أن كتابا واحدا قد يغير حياة الإنسان، قد يقرأ كتابا في الأخلاق ويتأثر به على سبيل المثال، كما يجب أن تكون لدينا ثقة بأننا يمكننا الانتقال من الفشل إلى النجاح، كما أن دور الوالدين مهم جدا، والدا أينشاتين كانا مؤمنين به على عكس المدرسين وأصدقائه، والنقطة الأخيرة التي يجب أن نستفيد منها، أن الإنسان قادر على إحداث نقلة إعجازية».