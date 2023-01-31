حبس عامل بصيدلية بتهمة التسبب في وفاة طفل بحقنة مضاد حيوي بأسيوط

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس عامل بصيدلية في أسيوط، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات على خلفية تسببه في وفاة طفل نتيجة حقنة بمضاد حيوي داخل الصيدلية .

بيان النيابة العامة

وأصدرت النيابة العامة، بيانا قالت فيه إن الواقعة شكلت جناية الجرح العمدي المفضي إلى الموت، فضلا عن جنحة مزاولة مهنة الطب البشري بالمخالفة لأحكام القانون والعمل في صيدلية دون ترخيص.

تعود أحداث الواقعة لتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا بوفاة طفل يبلغ من العمر 11 عاما، بعد حقنه بعقار داخل إحدى الصيدليات وشعوره بإعياء شديد ونقله إلى المستشفى.

وتوجهت النيابة لمناظرة الجثمان والصيدلية والتحفظ على آلات المراقبة وضبط كافة العقاقير المناظرة لذلك العقار الذي تم حقن الطفل بها وسألت النيابة العامة الشهود والأطباء الذين باشروا علاجه، ومفتشي بادارة الصيادلة ومدير حماية الطفل بحي غرب أسيوط.