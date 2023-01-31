قناة القاهرة الإخبارية: 240 ألف متظاهر في 200 مدينة فرنسية ضد قانون التقاعد

قال خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، إن إضرابات فرنسا جرت في 200 مدينة، وقُدّرت الأعداد بأكثر من 240 ألف متظاهر بحسب النقابات العمّالية الفرنسية، موضحًا أن النقابات العمّالية والأحزاب اليسارية نجحت في حشد هذا العدد الكبير من المتظاهرين، كما ذكر أن التظاهرات انتهت سلمية كما بدأت.

التظاهرات كانت سلمية عدا مدينة رين الفرنسية

وأضاف «شقير»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن التظاهرات كانت سلمية عدا مدينة رين الفرنسية التي شهدت بعض المناوشات بين المتظاهرين وقوات الشرطة عقب انتهاء التظاهرات، موضحًا أن الشرطة قامت بتأمين التظاهرات عن طريق توزيع 114 ألف شرطي منعًا لحدوث أي مشكلات.

تظاهرة باريس لا تزال مستمرة حتى الآن

وأوضح أن تظاهرة باريس لا تزال مستمرة حتى الآن مع توقعات باستمرار عمليات الإضراب وتصاعدها حال رفض الحكومة الفرنسية التراجع عن مشروع قانون التقاعد الذي أعلنت عنه أخيرًا، وهناك العديد من البلديات والقطاعات خاصة قطاع النقل تواجدوا في التظاهرة، ما أدى لحدوث شلل في فرنسا.