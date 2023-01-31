«الاتحادي الديمقراطي السوداني» لقناة القاهرة الإخبارية: يجب إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة

أكد الدكتور حسن عبدالقادر هلال رئيس المجلس القيادي للحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، أنهم مع الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، نافيًا أنهم حزب ديني أو يمين أو يسار، معتبرًا أنهم من أحزاب الوسط التي تجمع كل الفئات.

ضرورة إجراء انتخابات حرة نزيهة مبكرة في السودان

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي جمال عنايت في برنامج «لقاء خاص» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه ضد الاحتكار في السياسة وفي الاقتصاد، وضد الاحتكار في أي مجال، مطالبًا بمشاركة الجميع، مشددًا على ضرورة إجراء انتخابات حرة نزيهة مبكرة في السودان، وعدم الانتظار لمدة عامين، مشيرًا إلى أن الانتخابات المبكرة هي التي ستحدد أوزان الناس.

في غياب الانتخابات من حق كل مواطن يتكلم ويعبر عن نفسه

وضرب رئيس المجلس القيادي للحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، مثلًا ببعض التيارات السياسية التي تشمل في عضويتها عددا قليلا، وتتحدث كأنها تمثل عددا ضخما من المواطنين السودانيين مضيفًا: «في غياب الانتخابات من حق كل مواطن يتكلم ويعبر عن نفسه، والانتخابات هي الغربال اللي بتفلتر الأحزاب الصغيرة والأحزاب اللي ما لها وزن ستنقرض».