رئيس «الاتحادي الديمقراطي» لقناة القاهرة الإخبارية: أرحب بكل المبادرات وأرفض احتكار السياسة

أعرب الدكتور حسن عبدالقادر هلال رئيس المجلس القيادي للحزب الاتحادي الديمقراطي، عن ترحيبه بالاتفاق الإطاري السوداني والقوانين التي كتبتها نقابة المحامين، مشيرا إلى موافقته على كل مبادرة للسلام في السودان، بشرط أن تكون متسقة تمامًا مع العقلية والمزاج السوداني.

توسيع قاعدة الاتفاق الإطاري وتوسيع البنود وتغيرها

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي جمال عنايت في برنامج «لقاء خاص» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المبادرة لو خرجت عن الحس الوطني السوداني ستكون مرفوضة، مشيرًا إلى أن اندماج الاتفاق الإطاري مع الجناح الديمقراطي، وتحسينهم وتعديلهم سيكون مقبولا للجميع، مقترحًا توسيع قاعدة الاتفاق الإطاري وتوسيع البنود وتغييرها، التي تتواجد فيها نزعة علمانية.

مصر لا يحتكر فيها العمل السياسي أحد

وتحدث رئيس المجلس القيادي للحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، عن الإغراق السياسي، لافتًا إلى أنه احتكار للعمل السياسي في السودان، مشددًا على أنه ضد احتكار العمل السياسي، ضاربًا المثل بمصر التي لا يحتكر فيها العمل السياسي أحد، وتوجد فيها أحزاب سياسية، والجميع يعمل مطالبًا بألا يكون هناك احتكار للسياسة في السودان، وعدم احتكار العمل السياسي، ووجوب انفتاح العمل السياسي.