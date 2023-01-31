قصواء الخلالي: مصر تتعامل بتوازن في الأزمة الأوكرانية الروسية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ أصغر طفل في العالم على وجه الكرة الأرضية تضرر من الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أن هناك دول على وشك الانهيار، كما أن بعض الدول تأثرت سياسيا، مشددةً على أنّ مصر على علاقة جيدة مع جميع الدول ذات الثقل الدولي.

أجبرت بعض الدول سياسيا على دعم روسيا أو أوكرانيا

وأضافت الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، أنّ مع تغيرات الخريطة العالمية، أجبرت بعض الدول سياسيا على دعم روسيا أو أوكرانيا، وفي هذا المشهد الدقيق والصعب، استطاعت مصر أن تمسك العصا من المنتصف على المستوى السياسي، وأن تتعامل وفق معادلاتها.

مصر تتعامل مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا

وأوضحت الإعلامية، أن مصر تتعامل مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، وتدعم إنهاء الحرب لصالح الجميع وتحقيق التوازن، بالإضافة إلى دعم إنهاء الأزمة الاقتصادية لأنها أثرت على العالم كله.

وتابعت الإعلامية، أن مصر صاحبة الثقل في الشرق الأوسط، وصاحبة دور كبير جدا على المستوى العالمي في تفاصيل مختلفة، وفي الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، فإن مصر رمانة الميزان في القدرة على الوصول لحلحلة لهذه الأزمة: «من المهم أن نعرف كيف ينظر الناس لبلدنا، وقدرات بلدنا، الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا وحققت قدرة اقتصادية قوية وشراكات مختلفة واتفاقيات متعددة وهو ما أدى في النهاية إلى تحقيق التوازن».