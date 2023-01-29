قصواء الخلالي: ارتباط تاريخي بين مصر والهند وأذربيجان وأرمينيا

علقت الإعلامية قصواء الخلالي، على زيارة الرئيس السيسي للهند وأذربيجان وأرمينيا، قائلة إن هذه الجولة وتوقيتها في بداية هذا العام محملة بالكثير من التفاصيل والإيحاءات لمشهد سياسي مصري دولي.

توقيع اتفاقيات تفاهم بين مصر وأرمينيا

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة cbc، أن اللقاء بين الرئيس السيسي ونظيره الأرميني شهد الكثير من الموضوعات المتفق عليها من الجانبين المصري والأرميني، إضافة لتوقيع اتفاقيات تفاهم، وعادة سيكون الشأن الاقتصادي متصدر المباحثات باعتباره الشغل الشاغل للعالم أجمع وهو الشأن الأهم، بجانب الشأن الدولي وما يرتبط بالملفات الدولية الأبرز.

الخلالي: هناك تغطية دولية جيدة لهذه الجولة

وأشارت إلى أنه على مدار الفترة الماضية من الهند إلى أذربيجان إلى أرمينيا كانت هناك تغطية دولية جيدة لهذه الجولة وتساؤلات واستفسارات وتحليلات، البُعد الأهم في هذا الموضوع هو شكل الخريطة الخارجية لمصر، والجزء الآخر المرتبط بطبيعة المستقبل الاقتصادي الدولي بين مصر والدول الأخرى.

وأوضحت أن الدول الثلاثة بكياناتها السياسية ترتبط بها مصر ارتباطا تاريخيا، إذ قدمت مصر للهند دعما كبيرا في نقاط تاريخية مختلفة، كما استقبلت مصر الأرمن في ظل الأزمة الخاصة بأرمينيا، وكلها علاقات تاريخية وإنسانية ودعم قدمته مصر لهذه الدول.