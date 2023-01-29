«الطب البيطري» بالقليوبية لـ قصواء الخلالي: ننتج 30 مليون بيضة «أورجانيك» سنويا

قالت أمل العسيلي، مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، إن مشروع الـ 30 مليون بيضة سنويا من ضمن مشروعات صندوق خدمات محافظة القليوبية، وهناك 3 محطات للإنتاج ومحطة تربية، كل محطة تستوعب 50 ألف طائر، لأنها تحتوي على عنبرين كل عنبر منها يستوعب 25 ألف طائر.

العسيلي: البيض المنتج «أورجانيك»

وأضافت «العسيلي»، خلال مكالمة هاتفية برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن البيض المنتج «أورجانيك»، ويعني ذلك بأن كل الأعلاف التي تتناولها الطيور تكون مطابقة للسياسات العالمية والمواصفات القياسية، وتكون الأعلاف عبارة عن بروتين ما بين ذرة وفول الصويا.

العسيلي: القيمة الغذائية لهذا البيض تكون مرتفعة

وأشارت إلى أن القيمة الغذائية لهذا البيض تكون مرتفعة، ويوجد سحب عينات بشكل دوري، وإنتاجية مشرفة، وهناك منفذ داخل المشروع نفسه للبيع للأفراد، كما يتم البيع للتجار سواء الكبار أو الصغار أو المستهلكين الأفراد.