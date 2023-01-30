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قصواء الخلالي: أمريكا تراهن على مصر في هذه المرحلة بمنطقة الشرق الأوسط

كتب:

شريف سليمان
10:57 م | الإثنين 30 يناير 2023
الإعلامية قصواء الخلالي

الإعلامية قصواء الخلالي

علقت الإعلامية قصواء الخلالي، على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن لمصر، قائلة إن الولايات المتحدة الأمريكية تراهن في هذه المرحلة على مصر بمنطقة الشرق الأوسط.

الولايات المتحدة تنظر لمصر على أنها مركز الثقل الأهم في الشرق الأوسط

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة cbc، أنه خرجت تصريحات سابقة عن زيارة مدير إدارة المخابرات المركزية الأمريكية بأن الولايات المتحدة تنظر لمصر على أنها مركز الثقل الأهم في الشرق الأوسط بالنسبة للتوازن والسلام والاستقرار وهدوء الحالة قدر المستطاع في المنطقة.

وأشارت الإعلامية إلى أن الرئيس السيسي عاد بسلامة الله إلى أرض الوطن أمس من جولة خارجية كبيرة في مساحتها الزمنية أيضا بقياس الرحلات والجولات الرئاسية.

المردود الاقتصادي للجولات الخارجية يهم المصريين والمتخصيين

وأوضحت أن المردود الاقتصادي للجولات الخارجية يهم المصريين والمتخصيين، كما أن المشهد العالمي وصدى هذه الزيارات بالنسبة للدول الكبرى أو الفارقة في منطقتها وهذا ما جرى تغطيته من خلال وسائل الإعلام العالمية.

 

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